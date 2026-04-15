İbrahim Yumaklı: Son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık

Denizlerde endüstriyel avcılık yapan balıkçılar için sezon sona erdi.

Denizler eylül ayına kadar dinlenip kendini tazelerken bu yıl görülen bol yağışlarla birlikte balıkçılar, gelecek sezondan da çok umutlu.

"SEZONU BEREKETİN ŞÜKRÜYLE TAMAMLADIK"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından sona eren su ürünleri av sezonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Yumaklı, "Vira Bismillah" diyerek açtıkları 2025-2026 sezonunu 'bereketin şükrüyle' tamamladıklarını vurguladı.

"SON YILLARIN EN VERİMLİ HAMSİ SEZONLARINDAN BİRİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Yumaklı, değerlendirmesinde ayrıca şu sözleri kullandı:

"Uyguladığımız planlı üretim, gemi bazlı kota ve koruma-kullanma dengesi sayesinde sezon boyunca attığımız her ağ, rızkımızı artırırken aynı zamanda denizlerimizdeki doğal dengenin korunmasına hizmet etti. Yaklaşık 245 bin ton hamsi avcılığıyla, son yılların en verimli hamsi sezonlarından birini geride bıraktık.

Kaynaklarımızı koruyarak yürüttüğümüz bu süreçle hem balıkçımız kazandı hem de sofralarımız bereketlendi. Hırçın dalgalara göğüs geren, ağlarını her sabah 'rastgele' diyerek denize bırakan tüm reislerimize, balıkçı kardeşlerimize emekleri için teşekkür ediyorum."