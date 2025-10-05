İkinci dalga alarmı: Pazartesi gecesi geliyor…

Meteoroloji uzmanları, pazartesi günü için yeni bir uyarıda bulundu.
Açıklamalara göre ikinci dalga gece saatlerinde etkisini gösterecek.
Özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde yaşayanların dikkatli olması istendi.
2. DALGA GELİYOR
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, yurdumuza kuvvetli yağışlı hava dalgasının geleceğini duyurdu.
Pazartesi gecesine dikkat çeken Hava Forum, paylaşımında şu sözleri kullandı:
"Siklonik yağış sisteminde 2. Dalga Geliyor! Yurdumuz pazartesi gecesi Yunanistan üzerinden gelen kuvvetli yağışlı hava dalgasının etkisine girecek. Ege, Akdeniz ve Marmara çevrelerinde Salı-Çarşamba su baskını riski yüksek! Dikkatli olun, siklonik sistemi takipteyiz..."