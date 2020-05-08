İngiliz Büyükelçi, 'koruyucu ekipman' haberini yalanladı

İngiliz Büyükelçi Chilcott "Türkiye'den İngiltere'ye yollanan ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili haberler doğru değildir." açıklamasında bulundu

Koronavirüsle mücadele kapsamında Türkiye, dünya devletlerini yalnız bırakmayıp, tek tek yardım elini uzatmaya devam ediyor.

Türkiye, Amerika'dan İtalya'ya, İspanya'dan İngiltere'ye kadar sağlık sistemi çöken 50'nin üzerinde ülkeye erzak, maske, biyolojik tehlike tulumu, tek kullanımlık koruyucu kıyafet, önlük, koruyucu gözlük, eldiven, antiseptik ve test kiti gibi birçok yardımda bulundu.

TÜRKİYE'YE KARALAMA KAMPANYASI

Ancak Türkiye'nin gerçekleştirdiği yardımları sindiremeyen bu ülkelerin basın kuruluşları karalama kampanyalarına başladı.

İngiliz medyasında bugün İngiliz hükümetinin ağzından olduğu iddia edilen , "Türkiye'den İngiltere'ye gönderilen koruyucu giysilerin standartlara uygun bulunmadığına" yönelik haberler servis edildi...

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ YALANLADI

Bu haberlere yalanlama İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcolt'tan geldi.

Büyükelçi Twitter hesabından,"Türkiye'den yollanan 400 bin adet kişisel koruyucu ekipmanın kullanılamaz halde olduğuyla ilgili Birleşik Krallık medyasında yer alan haberler doğru değildir. Özel bir tedarikçiden alınan az sayıda cerrahi önlük testi geçemedi ancak aynı tedarikçiden daha çok cerrahi önlük testi geçmiş bulunuyor ve Birleşik Krallık Sağlık Sistemi için kullanıma uygun durumdadır.

Birleşik Krallık hükümeti, Türk hükümetine Birleşik Krallık'ın kişisel koruyucu ekipman ihtiyacına desteğinden dolayı müteşekkirdir." açıklamasını yaptı.

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