İSKİ baraj doluluk oranları 3 Şubat 2026: İstanbul barajlarında son durum ne?

İstanbul’da su kaynaklarına ilişkin sevindirici gelişmeler yaşanıyor.

İSKİ’nin günlük olarak paylaştığı verilere göre, ocak ayından bu yana etkisini sürdüren yağışlar barajlardaki su seviyelerini yukarı çekti.

Özellikle akşam saatlerinde şiddetini artıran son sağanakların ardından İstanbul genelinde baraj doluluk oranlarında yeni bir eşik geride bırakıldı.

İşte 3 Şubat Pazartesi baraj doluluk oranları:

İstanbul’un su kaynaklarındaki son durum netleşti. İSKİ tarafından paylaşılan güncel verilere göre, 3 Şubat Salı günü itibarıyla İstanbul genelinde barajların doluluk oranı yüzde 32,3 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı: %44,28

Darlık Barajı: %49,19

Elmalı Barajı: %84,93

Terkos Barajı: %18,24

Alibey Barajı: %24,63

Büyükçekmece Barajı: %21,16

Sazlıdere Barajı: %17,78

Istrancalar Barajı: %56,78

Kazandere Barajı: %7,13