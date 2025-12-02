Abone ol: Google News

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 17:04
İstanbul haritası hem kızardı, hem bozardı! Bu tehlike 3-4 gün sürecek...
  • İstanbul'da hava kirliliği haritası birçok ilçede kritik seviyeleri gösteriyor.
  • Uzmanlar, kirliliğin 3-4 gün sürebileceğini belirtti.
  • Dışarıdan uzak durulması ve maske kullanılması tavsiye ediliyor.

İstanbul’da hava kalitesini gösteren harita adeta kızardı.

Kentin birçok ilçesinde değerlerin kritik seviyelere yükseldiği görüldü.

Hava Forum'a göre özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kirliliğin 3-4 gün boyunca etkisini sürdürebileceği uyarısında bulunuyor.

Kent sakinlerinin bu süreçte dışarıda uzun süre kalmaması, zorunlu durumlarda ise maske kullanımına dikkat etmesi öneriliyor.

