İstanbul için ilginç uyarı: 159 saat görünmeyecek

İstanbul'da hava durumu gittikçe sertleşiyor.

Günlerdir devam eden yağışlar baraj seviyelerini mutlu edecek duruma getirirken güneş de özlendi.

Gri moddan çıkmayı bekleyen Megakent için kritik bir haber daha geldi.

GÜNEŞ YİNE YOK

Hava Forum'dan İstanbul ile ilgili yapılan bir paylaşımda dikkat çeken cümleler yer aldı.

Buna göre; 7 gün daha yağışlar sürecek.

Paylaşımda, “İstanbul’da önümüzdeki 7 gün (168 saat) içinde 9 saat güneş görülecek. Bu 9 saatlik güneş salı günü yaşanacak. Haftanın geri kalan 159 saat ise gri modda devam edilecek.” ifadeleri kullanıldı.