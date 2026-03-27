İstanbul için saat verildi: Şemsiyeleri hazırlayın

İstanbul’da güneşli saatler bitiyor.

Meteoroloji uzmanları, şehrin birçok noktasında etkili olacak sağanak yağış için vatandaşları uyardı.

Vatandaşlara şemsiyelerini ve yağmurluklarını yanlarına almaları tavsiye edilirken, yağışın başlayacağı saat de açıklandı.

SAAT VERİLDİ

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, bu akşam saat 21.00'den itibaren İstanbul'da yağışların başlayacağını duyurdu.

Hafta sonu da aralıklarla yağış beklendiğini belirten Hava Forum, uyarısında şu ifadeleri kullandı:

“İstanbul'a bu akşam 21'den itibaren yağmur geliyor. Gece yarısı ve cumartesi sabah arası ise şakır şakır sağanak bekliyoruz. Hafta sonu da aralıklarla yağmur bekliyoruz. Yağsın yağsın gri iyidir…”