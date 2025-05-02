İstanbul Valisi Davut Gül'den dolandırıcılık uyarısı

AA

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bindiği otobüste epilepsi krizi geçiren kişiye müdahale eden genç, sonrasında yaşananları gözyaşları içinde anlattı" başlığıyla paylaşılan videoyu alıntılayarak, "Dikkat bu bir dolandırıcılık yöntemidir." dedi.

"TOPLUMUMUZUN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN LÜTFEN DİKKATLİ VE DUYARLI OLALIM"

Raporlu epilepsi hastalarının tüm ilaç giderlerinin devlet tarafından karşılandığına, bunun eczacıların da yakından bildiği bir uygulama olduğuna dikkati çeken Gül, şunları kaydetti: