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Özel Haber

İstanbul Fatih'te daha önce Eda Maden isimli kız çocuğu, gece yarısı banyoda yıkanırken tabanın çökmesi nedeni ile aşağıya düşmüştü.

Nişanca Mahallesi, Alişan Sokak'taki bu bina ve bitişindeki apartman güvenlik gerekçesi ile boşaltılmıştı. Her iki binanın da yıkımı kontrollü bir şekilde tamamlandı.

Banyo çökünce alt kata düşen çocuk hastaneye kaldırılmıştı. Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan çocuk dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

50 YILLIK BİNA

Yetkililer, içinde 35 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın 1990 öncesinde yapıldığını ve 50 yaşında olduğunu belirtti.

"BİNA SALLANIYORDU"

Hat boyunda bulunan binanın sakinleri, önünden tren geçen binanın sallandığını ve banyonun da çökme belirtileri gösterdiğini ancak önlem alınmadığını söylemişti.

Dora İşsever / Muhabir