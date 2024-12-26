İstanbul'da ameliyat olan hastadan doktor ve hemşirelere teşekkür mektubu

Haber Merkezi

Gece gündüz demeden adeta canını dişine takarak hastalarına derman olan doktorlar, uyguladıkları tedavilerle hastalarına umut oluyor..

Çoğu zaman hasta ve hasta yakınları tarafından şiddete uğramalarıyla gündemde olan doktorların yüzü bu kez güldü..

İstanbul'da bulunan Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'nde ameliyat olan bir hastanın yazdığı mektup, sosyal medyada çokça paylaşıldı..

DOKTOR VE HEMŞİRELERE TEŞEKKÜR MEKTUBU

Hastanenin müdürlüğüne gönderilen mektupta, kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkürlerini iletti.

Hasta mektupta, ameliyat için hastaneye ilk yatış gününden çıkış gününe kadar kendisiyle ilgilenen doktor ve hemşirelerin ilgili ve güler yüzlü olduğunu vurguladı..