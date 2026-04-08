İstanbul'da Anadolu Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 83'e yükseldi

İstanbul güne kapalı ve yağışlı bir havayla başladı.

Güneşli birkaç gün geçiren kent, yeniden düşük sıcaklık ve yağmurla buluştu.

ANADOLU YAKASI'NDA YOĞUNLUK YÜZDE 83'E ÇIKTI

Yağmurun da etkisiyle trafikte yoğunluk oluştu.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yavaş seyrederken Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk yüzde 83'e ulaştı.

KÖPRÜLERDE TRAFİK YAVAŞ SEYREDİYOR

Kentte Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin kullanıldığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bu bölgelere ulaşmak için kullanılan ana ve ara yollarda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında çift yönlü yoğunluk yaşanırken, sahil yolunda da Kadıköy-Kartal arasında araçlar yavaş ilerliyor.

KÖPRÜLERE UZANAN ANA VE ARA YOLLARDA DA YOĞUNLUK YAŞANIYOR

D-100 kara yolunun Altunizade mevkiindeki trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de devam ediyor.

TEM Otoyolu'nun Ümraniye mevkiinde başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Otoyolun Sultanbeyli ile Ataşehir arasında da yoğunluk yaşanıyor.

Şile Otoyolu'nda Çekmeköy ve Ümraniye arasındaysa araçlar ağır ilerliyor.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK GÖRÜLDÜ

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Ankara istikametinde Beylikdüzü ile Sefaköy, İncirli ile Haliç Köprüsü arasında araçlar yavaş seyrediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Avcılar gişelerden Mahmutbey'e kadar yoğunluk sürüyor.

Toplu taşıma duraklarında da yolcular yoğunluk oluştururken özellikle metro ve metrobüs bağlantı noktalarında vatandaşlar, araçlara binmekte zorlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi CepTrafik Haritası'na göre sabah saatlerinde trafik yoğunluğu Anadolu Yakası'nda yüzde 83, Avrupa Yakası'nda yüzde 58 ve kent genelinde yüzde 67 olarak ölçüldü.