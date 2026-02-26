İstanbul'da bir fabrikada yangın

İstanbul'un Silivri ilçesi Ortaköy Mahallesi Harput Sokak’ta bulunan kablo kaplama ve kauçuk üretimi yapılan fabrikada, sabah saatlerinde yangın çıktı.

Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangını fark eden çalışanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Zaman zaman patlamaların yaşandığı fabrikadaki yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, jandarma çevrede güvenlik önlemi aldı.