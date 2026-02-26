Hatay’da itfaiyeci, atık su kuyusuna düşen kediyi kurtardı

Hatay'ın Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi’nde, atık su deposuna düşerek sıkışan bir kedi, çevredeki vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumu hemen itfaiye ekiplerine bildiren mahalle sakinleri, kedinin hayatının kurtarılması için yardım istedi.

İTFAİYEDEN HIZLI MÜDAHALE, ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla kuyuya indi. Mahsur kediyi dikkatle çıkartan ekip, güvenli bir şekilde yukarıya taşıdı.

Kediyi kurtararak kuyudan çıkaran itfaiye personelini gören vatandaşlar, minnettarlıklarını alkışlarla gösterdi. O anlar, çevredeki kameralar tarafından kaydedildi ve sosyal medyada büyük beğeni topladı.