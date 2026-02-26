Abone ol: Google News

Bingöl-Erzurum karayolu tır trafiğine kapatıldı

Yoğun kar ve tipinin etkili olduğu Bingöl-Erzurum karayolunun bazı kesimleri tır trafiğine kapatıldı. Yetkililer, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Bingöl-Erzurum karayolunun 20-49. kilometreleri arasında etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle yol, trafiğe kapatıldı. Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, saat 10.55 itibarıyla tır geçişlerine izin verilmediği duyuruldu.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Yetkililer, kar ve tipiden dolayı diğer araç sürücülerinin de dikkatli olmasını ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını önerdi. Yol açma ve trafik güvenliği ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

