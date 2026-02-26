Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı

Manisa'nın Demirci ilçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, sabah parçalı bulutlu havaya dönüştü. İlçenin 1470 rakımlı Akçakertik mevkii başta olmak üzere Sarıçayır ve Türkmen Dağı bölgelerinde yoğun kar yağışı gözlendi.

Karayolları ekipleri, Demirci-Simav kara yolunda kar temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yürüttü.

TARİHİ YAPILAR BEYAZA BÜRÜNDÜ

Kula ilçesinde de kar, tarihi yapıları ve sokakları beyaz örtüyle kapladı. Tarihi Kurşunlu Camisi ve 18. yüzyıl Osmanlı mimarisinin izlerini taşıyan Kula evleri, karla birlikte kış manzarası oluşturdu.

ÇOCUKLAR KARIN KEYFİNİ ÇIKARDI

Yılın ilk kar yağışını büyük bir sevinçle karşılayan Rafet Üçelli İlkokulu öğrencileri, teneffüste okul bahçesi ve parkta kar topu oynadı, kardan adam yaptı ve öğretmenleriyle birlikte karın tadını çıkardı.

Turgutlu’nun yüksek kesimleri ile Spil Dağı Milli Parkı’nda da kar etkili olurken, bölge beyaz örtüyle kaplandı.