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DHA

İstanbul'un Üsküdar ilçesinde saat 00.30 sıralarında Yavuztürk Mahallesi Bosna Bulvarı Caddesi’nde meydana gelen olayda, caddede bulunan hafriyat depolama alanına gitmek için seyir halinde olan hafriyat kamyonundan moloz parçaları yola döküldü.

Yola dökülen irili ufaklı moloz parçaları trafiği aksattı, bazı araçlar da molozlardan zarar gördü.

CADDE UĞRAŞLAR SONUCUNDA TRAFİĞE AÇILDI

İhbar üzerine olay yerine trafik ve zabıta ekipleri sevk edildi. Yola dökülen moloz parçaları özel bir firmanın aracı ve işçiler tarafından kaldırıldı.

Moloz parçalarıyla yola dökülen kum ise, belediye ekipleri tarafından temizlendi ardından da cadde trafiğe açıldı.