İstanbul’da “hava kirliliği” alarmı: Güneşli başlayıp yağmurla bitecek…

Mart ayı İstanbul'a "güneşli ama mesafeli" bir giriş yaptı.

Yeni haftada gökyüzü açık görünebilir, ancak İstanbulluları yanıltıcı bir hafta bekliyor.

Gündüz 12 derecelere çıkan sıcaklıklar, akşam saatlerinde yerini 2 derecelere kadar düşen ayaza bırakacak.

Uzmanlar güneşin cazibesine kapılıp hazırlıksız dışarı çıkanları uyarıyor.

HAVA KİRLİLİĞİNE DİKKAT!

Haftanın en önemli gündem maddesi sadece sıcaklıklar değil, aynı zamanda şehrin üzerine çöken yüksek basınç.

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, İstanbul için yaptığı uyarıda şu sözlere yer verdi:

“İstanbullular yeni haftaya güneşle başlayacağız. Gündüzleri 11-12 derecelerde. Sabah ve geceleri ise hava soğuk olmaya devam edecek. Gece sıcaklıkları 2 ila 4 derece arasında seyredecek. Yüksek basınç var, havamız kirlenecek. Cuma yağmur gelebilir, haftanın röntgeni böyle…”