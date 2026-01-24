İstanbul'da iki katlı ahşap evde yangın

- Sancaktepe'de iki katlı ahşap binada yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü; can kaybı veya yaralanma olmadı.
- Yangının çıkış sebebi için inceleme başlatıldı.
İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde Eyüp Sultan Mahallesi Türkan Sokak’ta bulunan iki katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen nedenle çıktı.
Binadan yükselen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
İfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binada hasar oluştu.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.