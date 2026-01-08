İstanbul’da kuvvetli rüzgar etkili oldu

- İstanbul'da sabah saatlerinde rüzgar etkisini artırdı.
- Sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu ve Beşiktaş'ta etkili oldu.
- Vatandaşlar, kıyıya vuran dalgaları cep telefonlarıyla kaydetti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
İstanbul’da rüzgar, sabah saat 07.00 sıralarında etkisini artırırken özellikle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
YÜKSEK DALGALAR KIYIYA VURDU
Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kıyıya vuran yüksek dalgalar, Beşiktaş sahil mevkiinde etkili oldu.
Dalgaların sahil bandına kadar ulaştığı anlar vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.