İstanbul'da sokakta silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

- Şişli'de bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.
- Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar başlattı.
- Olay yerinde detaylı inceleme yapılıp güvenlik kameraları incelendi.
İstanbul Şişli'de Eskişehir Mahallesi'nde saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişiler Akağalar Caddesi üzerinde gördüğü kişiye silahla atış açtı.
SALDIRI SONRASI YARALI HASTANEYE KALDIRILDI, ŞÜPHELİ KAÇTI
Saldırıya uğrayan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden yaya olarak kaçtı.
Çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri saldırının düzenlendiği olay yerinde detaylı inceleme yaptı.
Çevredeki vatandaşlardan saldırı hakkında bilgi alan polis ekipleri çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Polis ekipleri saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için inceleme başlattı.