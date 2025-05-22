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İHA

Trafik magandaları kural tanımıyor...

Son olay İstanbul'da yaşandı..

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülere yönelik yapılan incelemelerde; 21 Mayıs 2025 tarihinde Pendik ilçesi Bahçelievler Mahallesinde bulunan cadde üzerinde bir araç sürücüsünün trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullandığını belirledi.

TARTIŞTIĞI SÜRÜCÜYE YUMRUKLA SALDIRDI

Şahıs trafikte tartıştığı kişinin aracına yumrukla saldırdı. Plaka bilgilerinden kimliği tespit edilen V.Ü. isimli şahıs yakalandı.

PARA CEZASI UYGULANDI

Şahsa yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun; ‘Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmak’, ‘Geçiş yapmak isteyenlere yol vermemek’, ve ‘Duraklamanın yasaklandığının belirtildiği yerlerde duraklamak’ maddelerinden olmak üzere idari para cezası uygulandı.