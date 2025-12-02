İstanbul’dan köyüne döndü, 40 koyunluk sürüsünü 3 yılda 4'e katladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da tekstil sektöründe modelist olarak çalışırken ailesiyle Kars’ın Subatan köyüne dönen 29 yaşındaki Gül Çiçek Aday, köy yaşamına uyum sağlayarak küçükbaş hayvancılığa yöneldi. Aday, Valilik, Ziraat Bankası ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü’ Nedenim Var” projesinden yararlanarak 40 koyun sahibi oldu.

SÜRÜSÜNÜ 3 YILDA 160 HAYVANA ULAŞTIRDI

Köy yaşamına geçtikten sonra ailesiyle birlikte bakımını üstlendiği sürüsünü üç yılda dört katına çıkaran Aday, bugün 160 koyunla kentin et ve süt üretimine katkı sunuyor.

Gül Çiçek Aday, İstanbul’daki şehir yaşamından uzaklaşıp doğal bir hayata adım atmak istediklerini söyledi.

Aday, karar sürecini şu sözlerle anlattı:

Kendi köyüm, doğal yaşam beni cezbetti. Devletimizin desteğini görünce köye dönmeye karar verdim. Üç yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. İlk hedefim sürüyü 200 başa çıkarmak. Sonrasında bunu 500 başa kadar büyütmek istiyorum. Beklediğimden daha rahat ve keyifli bir iş oldu.

YENİ ÇİFTÇİLERE 1 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE KREDİ DESTEĞİ

Tarım ve Orman İl Müdürü Enver Aydın, Kars’ın 1 milyonun üzerinde küçükbaş hayvan varlığına sahip olduğuna dikkat çekerek, kentin geniş mera ve yaylalarının hayvancılık için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Aydın, proje kapsamında yeni üreticilere önemli destekler sağlandığını aktararak şunları söyledi:

Valimiz Ziya Polat’ın başkanlığında, Ziraat Bankası’yla imzaladığımız protokol çerçevesinde küçükbaş hayvancılığa başlamak isteyenlere 1 milyon 200 bin liraya kadar kredi sağlanıyor. Üreticilere 100 başa kadar küçükbaş hayvan temin edilerek hayvancılığa başlangıç yapmaları kolaylaştırılıyor.

200'ÜN ÜZERİNDE ÇİFTÇİ, PROJEDEN YARARLANDI

Aydın, Gül Çiçek Aday’ın projeye katılarak köyüne yerleştiğini ve aldığı kredi desteğiyle kendi işletmesini kurduğunu ifade etti: