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DHA

İstanbul’da dün gece etkisini gösteren sağanak yağışların ardından sabah saatlerinde hava açtı, gökyüzü berraklaştı. Yağışların ardından nem oranının düşmesi ve bulutların dağılmasıyla birlikte görüş mesafesi kayda değer şekilde arttı. Özellikle Anadolu Yakası’nda etkili olan bu netlik, nadir rastlanan bir manzarayı da beraberinde getirdi.

ULUDAĞ'IN ZİRVESİ GÖRÜLEBİLDİ

Kadıköy Caddebostan sahilinden çekilen görüntülerde, yaklaşık 150 kilometre uzaklıktaki Uludağ’ın zirvesi tüm ihtişamıyla görülebildi. Genellikle pus ve hava kirliliği nedeniyle gözle seçilemeyen bu doğa harikası, sabahın erken saatlerinde İstanbul silüetinin ardında kartpostallık bir görüntü oluşturdu.

İSTANBUL'UN HAVA KALİTESİ GEÇİCİ DE OLSA İYİLEŞTİ

Uzmanlar, bu tür görüntülerin özellikle yağış sonrası temiz hava koşullarında, yüksek basınçlı sistemlerin etkili olduğu günlerde meydana geldiğini belirtiyor. Görüş mesafesinin artması, aynı zamanda İstanbul'da hava kalitesinin geçici olarak iyileştiğine de işaret ediyor. Sosyal medyada da büyük ilgi gören Uludağ manzarası, birçok İstanbullu tarafından fotoğraflanarak paylaşıldı.

Doğayla şehir hayatının iç içe geçtiği bu eşsiz an, İstanbul’un zaman zaman sunduğu sürpriz güzelliklerinden biri olarak hafızalara kazındı.