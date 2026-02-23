İstanbul’un su seviyesi yükseldi: İşte 23 Şubat İSKİ baraj doluluk oranları

İstanbul’da son günlerde etkili olan yağışlar, kentin su kaynaklarına can suyu oldu. Gözler 23 Şubat tarihli güncel verilere çevrildi. İSKİ 23 Şubat tarihine ilişkin baraj doluluk oranlarını paylaştı.
İstanbul’da etkili olan sağanak yağışlarının ardından barajlardaki su miktarında dikkat çeken bir artış yaşandı.
23 Şubat tarihli verileri kamuoyuyla paylaşan İSKİ, megakentin su rezervlerindeki son tabloyu ortaya koydu.
Vatandaşlar da “İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?” sorusuna yanıt arıyor.
İşte İstanbul barajlarında son durum…
23 ŞUBAT İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
İstanbul’da su kaynaklarına ilişkin güncel tablo netleşti. İSKİ’nin 23 Şubat tarihli verilerine göre megakentte barajların ortalama doluluk oranı yüzde 43,14 olarak ölçüldü.
İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şu şekilde:
Ömerli barajı: 59,23
Darlık barajı: 59,95
Elmalı barajı: 90,21
Terkos barajı: 27,73
Alibey barajı: 35,87
Büyükçekmece barajı: 32,52
Sazlıdere barajı: 26,98
Istrancalar: 71,22