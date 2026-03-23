İzmir Bayındır Sera Organize Tarım Bölgesi'nde altyapı çalışmaları tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir’in Bayındır ilçesindeki Sera Organize Tarım Bölgesi projesinde önemli bir aşamanın geride kaldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı’nın açıklamasına göre, toplam 409 milyon lira tutarındaki altyapı yatırımları başarıyla sona erdi.

BİN 500 KİŞİYE DOĞRUDAN İSTİHDAM FIRSATI

Bu kapsamda bölgeye kazandırılacak yenilikler ise şunlar:

-888 dekar büyüklüğünde alanda ileri teknoloji seraların kurulmasıyla modern tarım üretimi başlayacak,

-Tarıma dayalı sanayi parselleri sayesinde ürünlerin katma değerli hale getirilmesi sağlanacak,

-Yaklaşık bin 500 kişiye doğrudan istihdam fırsatı yaratılarak bölgenin ekonomisine güçlü bir ivme kazandırılacak.

PROJENİN SAĞLAYACAĞI KATKILARI AKTARDI

Bölge havadan görüntülenirken paylaşımda, altyapı çalışmalarının tamamlandığı alanın geniş kapsamı ve bölgenin tarımsal potansiyeli gözler önüne serildi.

Yumaklı, projenin planlı üretim, gıda güvenliği ve kalkınma açısından 'büyük bir adım' olduğunu belirterek paylaşımını "Hayırlı ve bereketli olsun" sözleriyle tamamladı.

Bu gelişme, Ege Bölgesi'nde teknolojik seracılığın yaygınlaşması ve istihdam artışı yönünde atılan somut adımlardan biri olarak dikkat çekiyor.