Abone ol: Google News

İzmir Buca’da çöp krizi: 'Buraya gelecekler bir kez daha düşünsün'

CHP’li belediyenin yönettiği İzmir’in Buca ilçesinde çöpler günlerdir toplanmıyor. Yığınlar halinde sokaklara taşan çöp manzaraları, kötü koku ve çevre kirliliği meydana getiriyor. Bir vatandaşın, 'Buca'da yaşamak' başlıklı videosu ise gündem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 20.09.2025 22:31

İzmir’in Buca ilçesinde çöp sorunu her geçen gün daha da büyüyor.

Sokaklarda biriken çöp yığınları hem çevre kirliliğine hem de kötü kokulara neden olurken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.

Kentte uzun süredir devam eden bu sorun kronikleşmiş durumda.

Gerekli adımların atılmaması, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de tepkilerin artmasına yol açıyor.

İzmir Buca'da toplanmayıp biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor İzmir Buca'da toplanmayıp biriken çöpler kötü kokuya neden oluyor

"İZMİR’E GELECEKLER BİR KEZ DAHA DÜŞÜNSÜN"

Bir genç vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, “Buca’da yaşamak… İzmir’e gelecekler bir kez daha düşünsün” ifadesini kullandı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, ilçedeki çöp krizi daha görünür hale geldi.

İç Haber Haberleri