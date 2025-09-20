İzmir Buca’da çöp krizi: 'Buraya gelecekler bir kez daha düşünsün'

İzmir’in Buca ilçesinde çöp sorunu her geçen gün daha da büyüyor.

Sokaklarda biriken çöp yığınları hem çevre kirliliğine hem de kötü kokulara neden olurken, vatandaşlar duruma tepki gösteriyor.

Kentte uzun süredir devam eden bu sorun kronikleşmiş durumda.

Gerekli adımların atılmaması, hem yaşam kalitesini düşürüyor hem de tepkilerin artmasına yol açıyor.

"İZMİR’E GELECEKLER BİR KEZ DAHA DÜŞÜNSÜN"

Bir genç vatandaş, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, “Buca’da yaşamak… İzmir’e gelecekler bir kez daha düşünsün” ifadesini kullandı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken, ilçedeki çöp krizi daha görünür hale geldi.