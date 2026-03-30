İzmir’de nikah töreninde şaka trafiği

İzmir’in Torbalı ilçesinde gerçekleşen nikah töreninde, şahitlerden birinin yaptığı “Ben bunları tanımıyorum, yoldan çevirdiler” esprisi törene renk kattı. Nikah memuru, şakanın ciddiye alındığını düşürerek nikah defterini kapatıp, masayı terk etti. Genç çift ve davetliler, kısa süreli bir panik yaşadı. Salon bir anda sessizliğe bürünürken durumun ciddiyetini kavrayanlar, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

MEMURUN SÜRPRİZ KARŞILIĞI, SALONA NEŞE GETİRDİ

Bir süre sonra salona geri dönen nikah memuru, yaptığının aslında bir karşı şaka olduğunu açıkladı. Memurun beklenmedik yanıtı, genç çifti ve davetlileri kahkahaya boğarken, tören yeniden neşeli bir havaya büründü. Genç çiftin nikah işlemleri ise sorunsuz şekilde tamamlandı.