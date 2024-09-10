İzmir'de sağanak yağış bekleniyor Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, bu geceden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi

Yaz aylarının geride kalmasıyla sıcak havalar yerini serin havalara bırakıyor.

Kavurucu sıcaklara teslim olan İzmir için, yağış uyarısı yapıldı.

İZMİR'DE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın bu gece saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi.

ŞEHRİN GÜNEY İLÇELERİ İÇİN UYARI VERİLDİ

Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanakların, bu gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2), güney ilçelerinde (Menderes, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar ve Bayındır) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden, yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde su hortumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Yağışın yarın saat 10.00 sıralarında etkisini kaybedeceği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarı sonrası İzmir Valiliği de vatandaşlar için duyuru metni paylaştı.

Yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Yapılan son değerlendirmelere göre; İzmir genelinde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli (21-50 kg/m2) , güney ilçelerinde (Menderes, Torbalı, Kemalpaşa, Seferihisar ve Bayındır) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve deniz üzerinde su hortumu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.