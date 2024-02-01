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ensonhaber.com

İzmir Gaziemir'de bir taksi kamerasından yansıyan görüntüler herkesi dehşete düşürmüştü.

Buca ilçesi Göksu Mahallesi’nde aldığı müşterisi tarafından tabancayla 3 el ateş edilerek vurulan 44 yaşındaki taksi sürücüsü Oğuz E. ağır yaralanmıştı.

"Tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti"

Hastaneye kaldırılan sürücüyle ilgili acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece İzmir Gaziemir’de, taşıdığı yolcu tarafından ateşli silahla vurulan taksi şoförü, tedavi altında olduğu hastanede hayatını kaybetti. Yaralı şoför 112 ambulansla olay yerinden alınıp Gaziemir Devlet Hastanesi'ne nakledilmiş, ilk müdahale sonrası Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil operasyon geçirmişti. Kamuoyuna yayılan video kaydı iyiliğe vahşetle mukabele edilebilmesi açısından büyük üzüntüye yol açacak nitelikte. Failin hak ettiği cezayı çekeceğinden kuşkumuz yok. Merhuma Allah’tan rahmet ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."