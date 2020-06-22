Yaşanan sel felaketinin ardından dereler taşarken, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin ağacı zarar gördü.

Bursa'da yaşanan sel felaketi, İznik ilçesini de vurdu...

5 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ise halen arandığı Kestel ilçesinin kuzeyinde kalan İznik ilçesine bağlı Müşküle, Mustafalı, Dereköy ve Çiçekli Mahalleleri de sel sularına teslim oldu.

DERELER TAŞTI, BİR AİLE MAHSUR KALDI

Bölgede dereler taşarken, binlerce dönüm ekili alan, meyve ve zeytin ağacı sel sularına teslim oldu. Mahsur kalan bir aile ise kurtarıldı.

Derelerin taşması ve sel sularının dağdan kaya parçalarını getirmesiyle İznik Bursa karayolu da zaman zaman ulaşıma kapandı.

Sel suları İznik Gölü'ne dökülürken, bölgeye iş makineleri yönlendirildi.

İznik'te sel sonrası dereler taştı