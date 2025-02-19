Kağıthane, Eyüp, Sarıyer dikkat; Bu ilçelerde zirveyi görecek...

Yağmur Uçar

İstanbul'un yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, şehir merkezine kadar indi.

Özellikle mesai çıkışında Avrupa yakasında yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor.

KAĞITHANE, SARIYER, EYÜP DİKKAT

Kağıthane, Sarıyer, Eyüp, Beykoz ve Ümraniye'de kuvvetli kar geçişleri var.

AKOM'un uyarısında göre; Kar yağışının cuma ve cumartesi günleri kuvvetli ve yer yer yoğun olmak üzere pazar öğle saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Buzlanma ve don olayının ise pazartesi günü sabah saatlerine kadar il genelinde etkili olması öngörülüyor.