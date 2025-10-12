Kar yağışı olan iller açıklandı: Pazar akşamına hazır olun

Uzmanlardan gelen son değerlendirmelere göre, yurdun birçok bölgesi yeni haftaya karla uyanacak.
Yetkililer, Pazar gecesinden itibaren bazı bölgelerde yoğun kar yağışının etkili olacağını açıkladı.
Vatandaşlara montlarını, atkılarını ve kışlık giysilerini hazırlamaları konusunda çağrıda bulundu.
KAR YAĞIŞI BEKLENEN İLLER
Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımla Pazar gecesi bazı bölgelerde kar yağışının etkili olacağını duyurdu.
Kar yağışı beklenen illeri sıralayan Hava Forum, paylaşımında şu sözlere yer verdi:
“Pazar akşamı ve pazartesi sabahı Erzurum, Kars, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt'ta lapa lapa kar bekliyoruz. İnce beyaz örtü haberleri bile alabiliriz, kalbimiz heyecandan yerinden çıkacak!”