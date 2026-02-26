Kars’ta gerçeğini aratmayan çığ tatbikatı

Kars Valiliği koordinesinde, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Sarıkamış Osman Yüce Kayak Merkezi bölgesinde çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Zorlu kış koşullarına karşı hazırlık amacıyla yapılan tatbikata; jandarma, itfaiye, Kızılay ve kara yolları ekipleri de tam donanımlı araçlarıyla katıldı.

SENARYO: 3 KİŞİ ÇIĞ ALTINDA

Tatbikat senaryosuna göre bölgede meydana gelen çığ sonrası 3 kişinin kar altında kaldığı ihbarı alındı. İhbarın ardından ekipler kısa sürede harekete geçti.

Kar motorları ve paletli araçlarla olay yerine ulaşan arama kurtarma ekipleri, zamana karşı yarış başlattı.

ARAMA KÖPEKLERİ VE SONDALARLA TESPİT

Çalışmalara arama kurtarma köpekleri de destek verdi. Dedektör köpekler ve sonda çubuklarıyla yapılan aramalarda, kar kütleleri tek tek kontrol edildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 yaralı ve 1 hayatını kaybeden kişinin yeri tespit edildi. Ekipler, küreklerle yoğun bir çalışma yürüterek kazazedelere ulaştı.

İLK MÜDAHALE OLAY YERİNDE

Kar altından çıkarılan yaralılara ilk müdahale, UMKE ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Sedyelere alınan yaralılar, paletli ambulanslarla güvenli alana taşınarak sağlık kuruluşlarına sevk edildi.

"AFETLERE KARŞI HAZIRLIKLIYIZ"

Tatbikatın ardından açıklama yapan AFAD Kars İl Müdürü Ömer Bozkurt, Türkiye’nin afetlere açık bir coğrafyada bulunduğunu belirterek, tatbikatların bilinçli toplum oluşturma ve hızlı müdahale açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Bozkurt, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun güçlendiğini vurgulayarak, olası afetlere karşı hazırlık planlarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Geniş katılımla gerçekleştirilen tatbikat, yapılan değerlendirme toplantısının ardından sona erdi. Ekiplerin uyumlu çalışması kameralara yansırken, Kars’ta olası çığ ve diğer afetlere karşı hazırlık seviyesinin yüksek olduğu gözler önüne serildi.