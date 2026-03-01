Ordu’nun yükseklerinde kar 2 metreyi buldu

Ordu genelinde etkili olan yoğun yağış sonrası ortalama kar kalınlığı 118 santimetre olarak ölçüldü. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığının yer yer 2 metreye ulaştığı bildirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle kent genelinde bazı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

600 PERSONEL, 417 ARAÇ İLE SAHADA

Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 417 araç ve iş makinesi ile 600 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan heyelanların oluşturduğu olumsuzluklar giderilirken, diğer yandan kapanan mahalle yolları yeniden ulaşıma açılıyor.

Yapılan çalışmalar kapsamında 576 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

HASTA VE CENAZE HİZMETLERİNE ÖNCELİK

Ekipler, yoğun mesai kapsamında 69 hastanın sağlık kuruluşlarına ulaşımını sağlarken, vefat eden 21 vatandaş için cenaze hizmeti verdi. Küreme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması gerektiğini belirterek, yola çıkacak sürücülerin araçlarında mutlaka kış lastiği ve zincir bulundurması uyarısında bulundu.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Büyükşehir Belediyesi, karla mücadelede önceliğin hasta ve cenaze hizmetleri olduğunu vurgularken, olası olumsuz durumlarda vatandaşların belediyenin çağrı merkezi üzerinden yardım talebinde bulunabileceğini bildirdi.