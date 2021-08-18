Kastamonu'daki selde hayatını kaybeden anne ve kızın eşyaları bulundu

Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yapılan çalışmalarda, yaşamını yitiren anne ve kızın eşyaları çamura gömülmüş haldeki sandıkta bulunarak, koruma altına alındı.

Kastamonu’nun Bozkurt İlçesi’nde meydana gelen sel felaketine karşı çalışmalar devam ederken, yürekleri burkan bir an yaşandı.

Karadeniz Ereğli Belediyesi ekipleri, Kastamonu’da meydana gelen sel felaketi ardından destek olmak için günlerdir bölgede ve ağırlıklı olarak Bozkurt ilçesinde arama kurtarma faaliyetlerine katılıyorlar.

ÇAMURA GÖMÜLMÜŞ HALDE BULUNDU

Bozkurt İlçesi’nde Pınar Sokak’ta arama ve temizleme çalışmaları sırasında ekip, zemin katta çamura gömülmüş halde bir sandığa ulaştı.

Üzerinde katlı halde seccade duruyordu. Çeyiz sandığı açıldığında içinde yazmalar, işlemeli örtüler ve çoraba sarılmış halde kol saati, dört adet altın kutusunda, iki alyans, bir çift küpe ve 2 çeyrek altın olduğu görüldü.

Hayatını kaybeden anne kıza ait olduğu öğrenilen ziynet eşyaları, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Amiri Burak Demirören imzasıyla ekip adına tutanak tutularak Polis Arama Kurtarma (PAK) yetkililerine teslim edildi.

Sandıktaki diğer eşyalar özenle katlanarak korumaya alındı.



