Kaza yerini terk eden sürücüye hapis: Düzenleme TBMM'ye geliyor

AA

Trafikte denetimler sıklaşıyor...

Kuralların ihlali durumunda verilen cezalarda artışa gidiliyor.

KANUN TEKLİFİNİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan kanun teklifiyle, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler ile Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu başkanlığında, trafik kurallarına uymayan sürücülere verilen idari para cezalarının artırılmasına ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin çalışmalarını tamamladı.

TRAFİK KANUNU'NDA DEĞİŞİKLİK TEKLİFİ SUNULACAK

Bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen teklifle, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişikliklere gidilecek.

Teklife göre, aşırı hız ve kırmızı ışık ihlali yapanlara, hatalı şerit değiştirenlere, dönüş kurallarına uymayanlara verilen idari para cezaları yükseltilecek.

OLAY YERİNDEN AYRILANAN SÜRÜCÜYE HAPİS CEZASI

Maddi hasarlı, ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin liraya çıkarılacak.

Ayrıca ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında izin almadan olay yerinden ayrılan sürücüler, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak, sürücü belgeleri 2 yıl süreyle geri alınacak.

SEYİR HALİNDE CEP TELEFONU KULLANIMINA PARA CEZASI ARTACAK

Seyir halinde cep telefonu ve haberleşme araçları kullanan sürücülere uygulanan idari para cezası 5 bin liraya yükseltilecek.

Bu kapsamda son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın ikinci defa ihlal edilmesi halinde sürücülere 10 bin lira idari para cezası verilecek.

Ayrıca son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye doğru 1 yıl içinde bu kuralın 3 veya daha fazla ihlal edilmesi halinde sürücülere her seferinde 20 bin lira idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri her seferinde 30 gün süreyle geri alınacak.

EHLİYETİ İPTAL EDİLDİĞİ HALDE ARAÇ KULLANANA 200 BİN TL CEZA

Ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira, geçici olarak ehliyeti alınmasına rağmen araç kullananlar 20 bin lira, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlar 200 bin lira idari para cezasına çarptırılacak.

Teklifle yük ve yolcu taşıyan araçlarda takograf, taksilerde taksimetre kullanılmasına yönelik de düzenlemelere gidilecek.