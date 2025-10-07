Kırıkkale'de 650 ton saman balyası kundaklandı

Kırıkkale'nin Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi'nde besicilik yapan Muhittin Demirtaş'a ait mandıranın bahçesinde bulunan yaklaşık 650 ton saman balyası, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kundaklandığı iddiasıyla yanarak küle döndü.

2 MİLYON LİRALIK ZARAR, KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Gece saatlerinde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm balyaları sardı. Maddi değeri yaklaşık 2 milyon lira olan samanların bulunduğu alana Kırıkkale Belediyesi başta olmak üzere çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İl Özel İdaresi iş makineleriyle çalışmalara destek verirken, AFAD ekipleri de koordinasyonu sağladı. Olay yerine gelen Delice Kaymakamı Tugay Cingirt, yangınla ilgili bilgi aldı. Jandarma ekipleri, kundaklamayı gerçekleştiren şüphelilerin bulunması için geniş çaplı araştırma başlattı.

"RÜZGAR BU ŞEKİLDE DEVAM EDERSE YANGINI KONTROLLÜ BİÇİMDE SÖNDÜRMÜŞ OLURUZ"

AFAD İl Müdürü Atila Altunbulak, yaptığı açıklamada, yangın ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiğini belirtti.

Altunbulak şunları dedi:

"Çerikli, Delice, Yahşihan ve Merkez ilçe belediyeleri yangına müdahale etmiş durumda. MKE ekiplerinden de destek istedik. İl Özel İdaresi iş makinası desteği olarak ekskavatör gönderdi. Çalışmalar devam ediyor. Çok şükür rüzgar da sakin, burası çevrili bir alan. Kontrollü şekilde itfaiye ekipleri olaya müdahale ediyor. Yakında bina yok. Rüzgar bu şekilde devam ederse yangını kontrollü biçimde söndürmüş oluruz"

"MALİ DEĞERİ 1 BUÇUK İLA 2 MİLYON LİRA ARASINDA"

Çerikli Belediye Başkanı Erkan Çağlar ise kundaklama iddiasına dikkat çekerek şunları söyledi: