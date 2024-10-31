İHA
Kırklareli Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde dün gece saatlerinde yaşanan olayda, İsmet Özer kendisine ait Özer 1 teknesi ile balığa çıktı.
Keyifli anlar geçiren Özer, ağlara takılan fazla balık ile neye uğradığını şaşırdı.
TEKNE BATMAYA BAŞLADI
Tekne, ağlara takılan fazla balık nedeniyle batmaya başlayınca Özer, teknede bulunan tayfa ile birlikte yardım talebinde bulundu.
Tayfanın yardım çağrısını fark eden çevredeki balıkçı tekneleri, kurtarma çalışması başlattı.
Şans eseri tayfa yara almadan kurtarılırken tekne ise kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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