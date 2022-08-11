Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yolu sel aldı

Etkili sağanak yağışla birlikte Kocaeli’ni Sakarya’ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını, sel suları götürdü. Korkutucu manzara amatör kameraya yansıdı.

Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

İzmit ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli’ni Sakarya’ya bağlayan grup yolda, yağmurdan dolayı çökme meydana geldi.

Geçici yolu alıp götürdü

Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı.

Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.

Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü VİDEO

Bölgede çalışma başlatıldı

İHA’nın haberine göre ihbar üzerine adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.