Petrol
98.43
1.06%
Euro
18.5712
0.85%
Dolar
17.9586
0.50%
Altın
1.035
0.53%
Borsa
2862
1.16%
Bitcoin
439.333
2.11%
BTXN Coin
7.50
-0.79%
Bitexen
26ºC
İstanbul
Bulutlu 26 C

    Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yolu sel aldı

    Etkili sağanak yağışla birlikte Kocaeli’ni Sakarya’ya bağlayan grup yol üzerinde yapılan geçici yol ve köprü kalıplarını, sel suları götürdü. Korkutucu manzara amatör kameraya yansıdı.
    • 11.08.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 17:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yolu sel aldı

    Kocaeli’de sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

    İzmit ilçesi Yenice Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli’ni Sakarya’ya bağlayan grup yolda, yağmurdan dolayı çökme meydana geldi.

    Geçici yolu alıp götürdü

    Ortaya çıkan manzara amatör kameraya yansıdı.

    Köprü çalışması yapılan grup yol üzerinde, geçici olarak yapılan yolu ve köprü kalıplarını sel suları götürdü.

    Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yol ve köprü kalıplarını sel suları götürdü VİDEO

    Bölgede çalışma başlatıldı

    İHA’nın haberine göre ihbar üzerine adrese intikal eden ekipler, bölgede çalışma başlattı.

    Yenice Muhtarı İlhan Gülser, yolun bir süreliğine kapalı kalacağını, tüm ekiplerle beraber çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

    Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yolu sel aldı #1

    Kocaeli ve Sakarya’yı bağlayan geçici yolu sel aldı #2


    İlginizi Çekebilir

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak
    3. Sayfa

    Pozitif çıktı, organları bağışlanamayacak

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!
    CryptoTrader

    3000 TL ile başladı günlük 250 dolar kazanıyor!

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler..
    Sağlık

    Migreni olanlar bu besinlerden uzak durmalı! Migreni tetikleyen besinler..

    Görüş Bildir