Abone ol: Google News

Kocaeli'de fabrika yangını: Ölenlere hakaret eden 2 kişi tutuklandı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde parfüm fabrikası yangınında hayatını kaybedenlere yönelik sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 23:45
Kocaeli'de fabrika yangını: Ölenlere hakaret eden 2 kişi tutuklandı
  • Kocaeli Dilovası'nda bir parfüm fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti.
  • Yangında ölenlere hakaret eden sosyal medya paylaşımları nedeniyle 2 kişi tutuklandı.
  • Tutuklanan şüpheliler A.S.M. ve M.A., yapılan operasyon sonucu yakalandı.

Kocaeli'de Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'ndeki parfüm dolum fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan ve Hanım Gülek hayatını kaybetmişti.

YANGINDA ÖLENLERE HAKARET EDEN 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıkmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

A.S.M. (19) ve M.A. (16), düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

İç Haber Haberleri