Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

İHA

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında operasyon gerçekleştirildi.

17 BİN 757 UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Çayırova ilçesinde bir adreste yapılan aramada 16 parça halinde 3 kilogram ağırlığında 17 bin 757 uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan şüpheli, sevk edildiği Gebze Adliyesinde nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.