Komandolar Sarıkamış’ta zorlu kış eğitiminde

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Kars’ın Sarıkamış ilçesinde sürdürülen komando eğitimlerine ilişkin görüntüler paylaştı.

Paylaşımda, bölgede görev yapan 9'uncu Komando Tugay Komutanlığı personelinin zorlu kış şartlarında gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine yer verildi.

ZORLU ŞARTLARDA YÜKSEK DİSİPLİN

Bakanlığın açıklamasında, komandoların ağır kış koşullarında görev kabiliyetlerini geliştirmeye devam ettiği vurgulandı. Paylaşımda, “Zorlu arazi, dondurucu soğuk ve derin karda yüksek disiplin, üstün kabiliyet. Komandolarımız her şartta göreve hazır.” ifadeleri kullanıldı.

KAYAKLA İNTİKAL VE ATIŞ EĞİTİMİ

Yayımlanan görüntülerde komandoların karla kaplı arazide kayakla intikal ettiği ve kayak üzerinde silahla atış gerçekleştirdiği anlar yer aldı. Eğitimlerin, personelin kış şartlarında hareket kabiliyetini ve operasyonel hazırlığını artırmayı amaçladığı belirtildi.