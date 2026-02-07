Konya'da 11 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

- Konya Meram'da bir apartmanda haşere ilaçlaması sonrası 11 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
- 6'sı aynı aileden olan bu kişiler, ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.
- Hastanedekilerin sağlık durumu iyi, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Konya'da Meram ilçesinde gece saatlerinde Gödene Mahallesi TOKİ Konutları 2'nci Etap B1 29'uncu blokta apartmanın 1'inci katında yapılan haşere ilaçlaması sonrası, apartmanda oturanlardan bazıları ilaç kokusundan rahatsızlanınca zehirlenme şüphesiyle ihbarda bulundu.
11 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bunun üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
6'sı aynı aileden 11 kişi ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.
Hastaneye kaldırılanların sağlık durumlarının iyi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.