Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını vurdu: 8 sefer iptal edildi

- Olumsuz hava şartları nedeniyle BUDO, 8 Ocak Perşembe günü bazı seferlerini iptal etti.
- Kuvvetli lodos ve sağanak yağış, deniz ulaşımını aksattı.
- İptal edilen seferler arasında Bursa-İstanbul ve Armutlu rotaları bulunuyor.
Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen kuvvetli lodos ve sağanak yağış, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı.
Meteoroloji kaynaklarının peş peşe yaptığı uyarıların ardından rüzgarın şiddetini artırması, deniz ulaşımında aksamalara yol açtı.
Güvenli sefer yapılabilmesi için önlemler alınırken, bazı hatlarda iptaller gündeme geldi.
Bu kapsamda Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Ocak Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İşte 8 Ocak BUDO iptal edilen seferler:
8 OCAK BUDO İPTAL EDİLEN SEFERLER
07:00 ve 09:30: Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş)
08:00 ve 11:30: İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya)
09.30: Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas)
10.00: Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş)
11:30: İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas)
13:00: Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya)