Kuvvetli fırtına deniz ulaşımını vurdu: 8 sefer iptal edildi Olumsuz hava şartları deniz ulaşımını etkiledi. Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle 8 Ocak Perşembe günü yapılması planlanan bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.