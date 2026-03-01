Sakarya’da sırlı türbe: Mahallenin koruma kalkanı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde bir binanın giriş katındaki dükkanların yanında bulunan türbe, inşaat sırasında yaşanan tuhaf olaylar nedeniyle korunmaya alındı. 2018 yılından beri bölgede esnaflık yapan Erdal Şekerci, türbenin hikayesini şöyle anlattı:

İnşaat sürecinde müteahhit hastalanmış, kazalar yaşamış ve kepçeler zarar görmüş. Bu türden aksilikler olunca burası kazılamamış. Burada bir şehit olduğu kanaati oluşmuş ve bina türbenin etrafını çevirerek inşa edilmiş. Gelip dua edenler, temizliğini yapanlar oluyor.

RİVAYETLERE GÖRE KURTULUŞ SAVAŞI ŞEHİDİ

22 yıldır aynı mahallede esnaflık yapan Turgay Lüleci, türbede yatan kişinin Kurtuluş Savaşı şehitlerinden biri olduğunun rivayet edildiğini belirtti:

Bina yapılmak istendiğinde türbenin varlığı ortaya çıkmış. Kazı çalışmalarında kepçelerin kırılması gibi alametler anlatılıyor. Bu mübareğin mahalleye çok hürmeti var. Yeni taşınanlar veya dükkan açanlar, ilk gece türbenin kendilerini karşıladığını, güzel kokular geldiğini anlatıyor. Mübarekler, bulundukları bölgenin koruma kalkanıdır.

MAHALLENİN GİZEMLİ KORUYUCUSU

Türbenin mahalle halkı için manevi bir değer taşıdığına dikkat çeken Lüleci, “Ayette de buyurulduğu gibi; ‘Onlara ölü demeyiniz, onlar diridirler.’ Mahallemiz için bu türbede yatan zat, hem geçmişi hem de koruyuculuğu simgeliyor” dedi.