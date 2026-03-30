Madur Dağı’nın zirvesinde gururlandıran görüntü: Türk bayrağı yenilendi

Trabzon’un Madur Dağı zirvesinde, Türk bayrağının yenilenmesi amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Yaklaşık 2 bin 750 metre rakımda bulunan zirve, Araklı, Sürmene ve Köprübaşı ilçeleri ile Alçakdere köyü sınırlarının kesiştiği noktada yer alıyor.

Zorlu hava ve arazi koşullarına rağmen bir araya gelen gönüllü dağcılar, zirvede bulunan ve zamanla yıpranan Türk bayrağını indirerek yerine yenisini göndere çekti.

TARİHİ MÜCADELELERE SAHNE OLMUŞ BİR NOKTA

Madur Dağı, yalnızca yüksek rakımıyla değil, tarihi geçmişiyle de dikkat çekiyor. Bölgenin, Rus işgali dönemi sırasında Türk ve Rus orduları arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı stratejik noktalardan biri olduğu biliniyor.

Kaynaklara göre, savaş sırasında bölge birçok kez el değiştirirken çevrede bilinen ve bilinmeyen çok sayıda şehitliğin bulunduğu ifade ediliyor.

"GELENEKSEL HALE GETİRDİK"

Etkinliğe öncülük eden Yeşil Yol Derneği Başkanı Zafer Mollahüseyinoğlu, yapılan faaliyetin her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirtti.

Mollahüseyinoğlu açıklamasında, “Birçok kıymetli yürüyüşçü ve dağcının katılımıyla, geleneksel hale getirdiğimiz Madur Dağı bayrak değişimi etkinliğini bu yıl da başarıyla gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.

ZİRVEDE DALGALANAN AY-YILDIZ

Gönüllülerin gerçekleştirdiği etkinliğin ardından yenilenen Türk bayrağı, Trabzon’un en yüksek noktalarından biri olan Madur Dağı’nın zirvesinde yeniden dalgalanmaya başladı. Katılımcılar, hem doğa yürüyüşü gerçekleştirdi hem de bölgenin tarihi mirasına dikkat çekti.