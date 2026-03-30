Yalova’da sağanak sele dönüştü: 5 büyükbaş hayvan telef oldu

Yalova’da son günlerde etkili olan sağanak yağışlar, özellikle Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Çınarcık ilçesi Esenköy beldesinde iki gündür aralıksız devam eden yağış, dere yataklarının taşmasına yol açtı.

Özellikle Çayla Deresi (Şelale Deresi) yoğun yağışın etkisiyle debisini artırarak taşma noktasına ulaştı.

Taşkın riskini gören Esenköy Belediyesi ekipleri, kepçe, dozer ve ekskavatörlerle dere yataklarında temizlik ve genişletme çalışması başlattı.

Yetkililer, vatandaşları dere kenarlarından ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları konusunda uyardı.

5 BÜYÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Nurhan Kaptan’a ait 9 büyükbaş hayvandan 5’i, sel sularına kapılarak hayatını kaybetti. İşletme ve çevresindeki araziler de sular altında kaldı. Yetkililer, suyun akışını rahatlatmak ve zararı en aza indirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

ARMUTLU'DA YOLLAR SULAR ALTINDA

Armutlu ilçesinde de şiddetli yağış, yolların kapanmasına ve ulaşımın aksamasına yol açtı. Özellikle Aliyehanım Mahallesi Estaş mevkiindeki Şelale Deresi taşarken, Kanarya mevkiinde dere kumu ve taşların yolu kapattığı görüldü. Belediye ekipleri ve AFAD, su tahliyesi ve yol açma çalışmalarıyla bölge halkının mağduriyetini gidermeye çalışıyor.

Çınarcık Kaymakamı Oğuzhan Erdi Atak ve Esenköy Belediye Başkanı Mehmet Temel de bölgede incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, devam eden yağışların sıradan bir yağmur olmadığını belirterek, taşkın riski olan dere yatakları ve çevresinden uzak durulması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, taşkın ve sel nedeniyle oluşabilecek olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları çağrısında bulunuldu.