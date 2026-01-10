Abone ol: Google News

Mardin'de çikolata kavanozundan uyuşturucu çıktı

Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, içerisinde çikolata bulunan cam kavanozda 53,88 gram kokain ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 18:40
  • Mardin Midyat'ta düzenlenen operasyonda çikolata kavanozunda 53,88 gram kokain bulundu.
  • Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
  • Uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalara devam ediliyor.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonların ardından zehir tacirlerine geçit verilmezken operasyonlarda farklı görüntüler gündeme geliyor.

Bunlardan biri de Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyon oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

KAVANOZDAN KOKAİN ÇIKTI

Çalışma kapsamında yapılan operasyonda, çikolata konulan cam kavanoz içinde 53,88 gram kokain bulundu.

1 GÖZALTI

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

