Mardin'de çikolata kavanozundan uyuşturucu çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Uyuşturucuyla mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Yapılan operasyonların ardından zehir tacirlerine geçit verilmezken operasyonlarda farklı görüntüler gündeme geliyor.

Bunlardan biri de Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyon oldu.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ile Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

KAVANOZDAN KOKAİN ÇIKTI

Çalışma kapsamında yapılan operasyonda, çikolata konulan cam kavanoz içinde 53,88 gram kokain bulundu.

1 GÖZALTI

Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.