TOKİ Isparta kura çekimi: Isparta 2 bin 889 konut kura çekimi kaçta? CANLI İZLE

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından hayata geçirilen “500 Bin Sosyal Konut Projesi” kapsamında kura heyecanı bu kez Isparta’ya taşındı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilecek çekilişte, il genelinde toplam 2 bin 889 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Merkez ve ilçeleri kapsayan kura sürecine ilişkin saat ve canlı yayın bilgileri ile sonuç sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

İşte Isparta TOKİ kura çekimine dair merak edilenler…

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Hak sahiplerini belirleyecek çekiliş, 25 Şubat Çarşamba günü saat 12.00’de Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Noter huzurunda yapılacak kura çekimi, başvuru sahiplerinin erişimine açık olacak şekilde YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura çekimlerinin ardından sonuç ekranı erişime açılacak.

Asil ve yedek hak sahiplerine ilişkin isim listeleri e-Devlet sistemine yüklenecek.

Başvuru sahipleri, e-Devlet ve TOKİ resmi sitesi üzerinden kura sonuçlarını öğrenebilecek.

TOKİ KURA SONUÇ SORGULAMA EKRANI



