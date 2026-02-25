Ramazan’da trafikte sabır ve dikkat çağrısı

Ramazan ayında özellikle iftara yetişme telaşı ve sahur sonrası artan trafik yoğunluğu, dalgınlık ve yorgunluk nedeniyle kazalara davetiye çıkarıyor. Konya'da İleri Sürüş Uzmanı Ramazan Ceylan, sürücülerin bu dönemde daha dikkatli, anlayışlı ve sabırlı hareket etmeleri gerektiğini vurguladı:

Sürücülerimize tavsiyemiz sabırlı olmalarıdır. Açlık ve susuzluk nedeniyle kan şekeri düşebilir, yorgun ve uykusuz araç kullanılmamalıdır. Trafikte birbirimize karşı saygılı olmalı, kurallara uymalı, cep telefonu kullanmamalıyız. Ramazan’ı kazasız ve belasız geçirmek için sabır ve dikkat önceliğimiz olmalı.

İFTARA YETİŞME TELAŞI, KAZAYA SEBEP OLABİLİR

Ceylan, iftara yetişme telaşının sürücüleri riskli davranışlara yönlendirebileceğine işaret ederek şu uyarıda bulundu:

Her sürücünün aynı anda hareket etmesi kazalara davetiye çıkarabilir. Sabırlı ve sakin olmak, gerginlikten kaçınmak şart. Birbirimize anlayış gösterelim ve trafikte olası kazaları önleyelim.

SAHUR SONRASI YOLCULUK İÇİN ÖNERİLER

Sahur sonrası yola çıkacak sürücülere de uyarılarda bulunan Ceylan, şu ifadeleri kullandı:

Sahurdan hemen sonra yola çıkmak yerine bir süre dinlenin. Uykusuz ve yorgun araç kullanmak hem kendinizi hem de diğer yol kullanıcılarını tehlikeye atar. Uykularını almış bir şekilde yola çıkmaları güvenli sürüş için çok önemli.